Суд вынес приговор сбежавшей россиянке, которая хладнокровно сожгла знакомую «по дороге в Москву»
Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru
В Егорьевске суд поставила точку в деле о жестоком убийстве, совершённом 11 лет назад. Как рассказали в пресс-службе Судов общей юрисдикции Московской области, хладнокровная расправа произошла в январе 2015 года, когда С. Цконян приехала к знакомой на машине. Они повздорили, и заочно осуждённая решилась на расправу.
Вечером она предложила жертве съездить в Москву. Будучи сильно пьяной, женщина села в машину душегубки и, но поехали они отнюдь не в столицу — по дороге автомобиль свернул в сторону деревень Лазарево и Поповской Егорьевского района. Убийца вытащила обидчицу, ударила её по голове, облила бензином и подожгла.
Жертва скончалась на месте из-за ожогов. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство, совершённое с особой жестокостью». После задержания гражданке Цконян предстоит отбыть 15-летний тюремный срок. Её объявили в международный розыск.
