Россиянин на ходу выпрыгнул из фуры с отказавшими тормозами и был сбит иномаркой

В Краснодарском крае произошло ДТП с нелепым, но трагическим сценарием. У грузовика на спуске отказали тормоза, и водитель принял решение выпрыгнуть из кабины прямо во время движения. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по региону.

Инцидент случился во вторник, 14 апреля, на трассе Джубга — Сочи. Мужчина, сидевший за рулём Shacman, перед выездом, как выяснила полиция, не проверил техническое состояние машины.

Когда тормозная система отказала, шофёр сиганул на асфальт. Грузовик без управления продолжил катиться под уклон, съехал в кювет и врезался в препятствие. Сам же пострадавший остался лежать прямо на проезжей части.

Тут его и настигла вторая беда. Водитель легкового Kia не заметил лежащего на дороге человека и наехал на него.

В итоге мужчину госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Правоохранителям теперь предстоит разбираться в обстоятельствах этого жуткого стечения обстоятельств.

