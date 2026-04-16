16 апреля, 12:26

Россиянин на ходу выпрыгнул из фуры с отказавшими тормозами и был сбит иномаркой

Обложка © MAX / Полиция Кубани

В Краснодарском крае произошло ДТП с нелепым, но трагическим сценарием. У грузовика на спуске отказали тормоза, и водитель принял решение выпрыгнуть из кабины прямо во время движения. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по региону.

Инцидент случился во вторник, 14 апреля, на трассе Джубга — Сочи. Мужчина, сидевший за рулём Shacman, перед выездом, как выяснила полиция, не проверил техническое состояние машины.

Когда тормозная система отказала, шофёр сиганул на асфальт. Грузовик без управления продолжил катиться под уклон, съехал в кювет и врезался в препятствие. Сам же пострадавший остался лежать прямо на проезжей части.

Тут его и настигла вторая беда. Водитель легкового Kia не заметил лежащего на дороге человека и наехал на него.

В итоге мужчину госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Правоохранителям теперь предстоит разбираться в обстоятельствах этого жуткого стечения обстоятельств.

Чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу погиб в ДТП после новости о якобы погибшем отце
Ранее Life.ru писал, что в Татарстане произошла страшная авария — погибло четыре человека. По предварительным данным, столкнулись легковой Hyundai Solaris и автомобиль «Валдай Луидор». Удар был такой силы, что корейская машина буквально превратилась в груду металла.

Дарья Денисова
