«Даже радостные вести мучили его»: Названа причина смерти художника-сюрреалиста Виктора Кротова

Причиной смерти основателя московской школы романтического сюрреализма, художника Виктора Кротова стала продолжительная болезнь. Об этом РИА «Новости» рассказали его родные.

В последние годы он сильно болел и чувствовал себя очень плохо. У Кротова были проблемы с позвоночником (искривление), болели ноги — это сказалось из-за особенностей работы художника. Также мучила сильная одышка. Его состояние было настолько тяжёлым, что даже обычные новости — не важно, радостные или грустные — вызывали у него резкое ухудшение самочувствия.

«Сильная одышка, мучился. Ничего нельзя было сказать — ни радостную, ни печальную новость. Любая, даже мало тревожная информация откликалась тяжёлым состоянием», — сказал собеседник агентства.

Кротов родился в 1945 году под Москвой, окончил знаменитое Строгановское училище. Он создал свою школу сюрреализма и называл свой стиль «романтическим сюрреализмом». Его картины хранятся в Третьяковской галерее, а также в музеях и частных коллекциях по всему миру — в России, США, Канаде, Европе.

Художник ушёл из жизни 15 апреля в возрасте 80 лет. Его тело нашли в квартире, а рядом лежала предсмертная записка.