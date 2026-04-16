Власть любой ценой: Раскрыта главная цель внешней политики США

США пытаются контролировать стратегические природные ресурсы других государств, как это было в Венесуэле. Теперь аналогичная ситуация складывается в Иране. Об этом заявил посол Кубы в Индии Хуан Карлос Марсан Агилера.

«Куба является препятствием для США на пути установления господства в нашем регионе. Они также сказали, что не могут допустить в Западном полушарии существование какой-либо социалистической страны», — сказал посол в интервью RT.

Дипломат добавил, что США должны признать право кубинского народа самостоятельно выбирать политическую и экономическую систему своей страны.

Ранее Пентагон прокомментировал возможную операцию против Кубы. В военном ведомстве заявили, что министерство планирует некоторые действия на случай непредвиденных обстоятельств и готово исполнять приказы президента Дональда Трампа.