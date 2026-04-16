Россияне променяли Пхукет на другой популярный курорт в Таиланде

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает об изменении предпочтений российских туристов при выборе направлений для отдыха в Таиланде. Наблюдается смещение спроса с Пхукета на остров Самуи.

По данным АТОР, данная тенденция обусловлена приближением так называемого «влажного» сезона на Пхукете. Опасаясь продолжительных осадков, россияне активнее бронируют туры на Самуи, где погодные условия летом считаются более стабильными. Эксперты при этом отмечают, что сезонность на Пхукете носит условный характер, и затяжные ливни для курорта нетипичны.

Туроператоры фиксируют рост спроса на остров Самуи, несмотря на существующие стереотипы. Отмечается, что другие курорты Сиамского залива, такие как Паттайя, Ко Чанг и Ко Самет, также предлагают высококачественные условия для отдыха. По данным турагентств, среди российских туристов набирают популярность комбинированные туры, включающие посещение Бангкока до или после отдыха на Самуи.

