Задержан вице-мэр Тобольского района Алексей Носов

В администрации Тобольского муниципального округа прошли обыски. Как пишет URA.ru со ссылкой на источник, задержан и отправлен в СИЗО первый замглавы муниципалитета Алексей Носов. Силовики изъяли документацию.

Следственные действия провели накануне ареста чиновника — суд заключил его под стражу 15 апреля. В тот же день в изолятор отправился бизнесмен Альберт Шестаков из соседнего Уватского муниципального округа. Ему вменяют дачу взятки в особо крупном размере. Известно, что фирма коммерсанта занимается строительством и демонтажом автомобильных дорог и зданий разного назначения.

По данным издания, незадолго до этого силовики обратили внимание на контракты на обустройство и обслуживание зимников, которые местные власти заключали с предпринимателями. Официальных комментариев не поступало.

Ранее в Новосибирске вынесли приговор экс-начальнику отдела полиции, боровшемуся против коррупции. Андрея Хомина приговорили к четырём годам колонии по делу о взятках. Также бывшему силовику запретили шесть лет работать в полиции, его лишили звания подполковника.