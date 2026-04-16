Герасимов констатировал сложную военно-политическую обстановку в мире
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов отметил, что в настоящее время мировая военно-политическая ситуация остаётся сложной. По его словам, заседание проходит в условиях непростой международной обстановки.
«Наше заседание проходит на фоне сложной военно-политической обстановки в мире», — сказал Герасимов на заседании Военного комитета ОДКБ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что может сложиться ситуация, при которой страны ОДКБ будут вынуждены вместе, «плечом к плечу», защищать пространство организации. Таким образом белорусский лидер дал понять, что обстановка вокруг блока становится все более напряженной. И это — на фоне разговоров в прессе о том, как ОДКБ придется реагировать на новые угрозы по периметру своих границ.
