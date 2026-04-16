Полицейские на Кубани помогли пострадавшему в ДТП и нашли преступника в розыске

На Кубани полицейские помогли попавшему в беду мужчине и неожиданно получили поощрение от начальства. Как рассказали в краевом главке МВД, в тот день у Дениса Озерова и Юлии Красногорской был выходной. Двигаясь на машине в районе станицы Стародеревянковской, они заметили на обочине мужчину в жуткой позе, а за ним — съехавший в кювет квадроцикл.

Выяснилось, что водитель не справился с управлением и упал, сломав позвоночник. Силовики вызвали скорую помощь и решили ознакомиться с документами мужчины. И тут как, как говорится, «искали медь, а нашли золото»: оказалось, что пострадавший находился в федеральном розыске за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.

После оказания помощи его передадут правоохранителям из Темрюка. Полицейских поощрили.

