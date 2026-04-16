Британская телерадиокорпорация «Би-би-си» BBC запустила самую масштабную реструктуризацию за последние 15 лет. Под увольнение попадают две тысячи человек — это примерно каждый десятый сотрудник организации.

Как сообщает RT, кадровая волна доберётся и до Русской службы*. С началом СВО она базируется в Риге и, по имеющимся данным, занимается антироссийской агитацией.

Многие из работающих там журналистов являются гражданами РФ. Потеря места грозит им аннулированием латвийской рабочей визы. В этом случае неустроенным сотрудникам придётся вернуться на родину, чего они стараются избежать. Значительная часть штата этой редакции уже включена в реестр иноагентов.

Корпорация начала спешно вывозить своих людей из России ещё в марте 2022-го. Это произошло сразу после ужесточения закона о фейках касательно действий ВС РФ.

Ранее главный сайт Русской службы* был заблокирован Роскомнадзором. Ресурс также попал в реестр из-за «призывов к массовым беспорядкам». В МИД РФ подчёркивали, что Лондон использует это подразделение как инструмент для расшатывания обстановки внутри страны. В частности, редакции поручали вести пропагандистские проекты со списками погибших российских военных.

