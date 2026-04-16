Угроза третьей мировой войны сейчас выше, чем когда-либо. Даже два прошедших конфликта не научили человечество, как избежать третьего, заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая в Стамбуле на Ассамблее Межпарламентского союза.

«Мы собрались на ассамблею в тревожное для мира время. В истории уже были страшные трагедии, но даже две мировые войны, похоже, не стали «прививкой» от третьей», — сказала она, выступая на общей дискуссии 152-й Ассамблеи

Матвиенко также отметила, что в мире до сих пор не получилось создать по-настоящему общую систему безопасности, которая работала бы для всех стран. По словам спикера Совфеда, после холодной войны страны НАТО сделали ставку на своё господство — экономическое и военное. Североатлантический альянс навязывает миру свои интересы и, как выразилась политик, «своеобразные ценности».

Кроме того, Матвиенко напомнила, что изначально глобализация задумывалась на благо всего человечества, но на деле она теперь обслуживает только интересы одного полюса (то есть одной группы стран). Именно эта проблема стала одной из двух главных тем на нынешней ассамблее.

Ранее Сергей Нарышкин заявил, что обстановка на границе Союзного России и Белоруссии очень напряжённая. Глава Службы внешней разведки России отметил что в Литве, Латвии, Эстонии и Польше активно милитаризуют экономику — то есть перестраивают её на военные рельсы. По его словам, похожая ситуация была незадолго до начала Второй мировой войны.