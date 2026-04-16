16 апреля, 13:54

США завершили военное присутствие в Сирии, длившееся более 10 лет

Удары, наносимые военной коалицией во главе с США в Сирии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orlok

Удары, наносимые военной коалицией во главе с США в Сирии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orlok

США и союзники по международной коалиции завершили вывод сил из Сирии, заявили в МИД арабской республики. По мнению новых властей, это показывает, что ситуация в государстве кардинально изменилась. Изначально Штаты вторглись в страну под предлогом борьбы с региональным подъёмом ИГИЛ*.

Однако сегодня положение дел в Сирии изменилось и новые власти имеют возможность «возглавить усилия по борьбе с терроризмом изнутри». США и союзники уже передали все объекты представителям Дамаска, говорится в сообщении.

Иран во время перемирия с США начал расчистку подземных ракетных баз

Ранее СМИ заявили, что власти Ирана тайно приобрели разведывательный китайский спутник, с помощью которого удалось повысить точность ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке. Аппарат способен делать снимки с разрешением 0,5 метра.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению суда.

Матвей Константинов
