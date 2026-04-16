Экс-депутата Госдумы Гайсина приговорили к 14 годам за растрату 385 млн рублей

В Екатеринбурге бывшего директора оборонного завода «Исеть» Малика Гайсина приговорили к заключению за хищение 385 миллионов рублей. Он получил 14 лет колонии, а также штраф в 2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему депутату Госдумы Гайсину. Фото © Telegram / Суды Свердловской области

«Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему генеральному директору ОАО «Завод Исеть» Малику Гайсину. Он признан виновным в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения (три эпизода, ч. 4 ст. 160 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Гайсина признали виновным в том, что несколько лет он выводил деньги предприятия через подставные фирмы по липовым договорам займа. Ущерб понесла Россия, потому что завод принадлежит госкорпорации «Ростех». Сам экс-директор своей вины не признал.

В 2023 году Генпрокуратура выиграла суд об изъятии у Гайсина 55% акций ОАО «Уральский завод электрических соединителей «Исеть». На тот момент фигурант занимал должность гендиректора. Суд установил, что акции были приобретены с нарушением законодательства. В 2024 году с Гайсина в пользу государства взыскали 690 миллионов рублей в счет возмещения убытков предприятия. Однако в прошлом году Верховный суд России отменил решение об изъятии акций и направил дело на новое рассмотрение.

