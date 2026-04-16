«Если бы не ты, я бы умерла»: Седокова со слезами на глазах обратилась к Утяшевой
Анна Седокова заплакала, благодаря подругу Ляйсан Утяшеву
Ляйсан Утяшева и Анна Седокова.
На одном из светских вечеров произошёл трогательный момент: певица Анна Седокова публично обратилась к телеведущей Ляйсан Утяшевой со слезами на глазах. Видео с этой проникновенной речью оказалось в распоряжении Super.
Анна Седокова эмоционально обратилась к Ляйсан Утяшевой. Видео © Telegram / Super.ru
Как видно на кадрах, Седокова едва сдерживала эмоции, благодаря подругу за спасение в самый мрачный период её жизни. По словам Анны, их дружба длится уже около двух десятилетий.
«Если бы не ты, я бы умерла, честно. Ляйсан спасла меня в самый сложный период в моей жизни. Она была тем человеком, который не дал мне поломаться. Спасибо тебе огромное. Я представляю, что ты делаешь для других, если ты сделала такое для меня. Я тебя очень люблю, ты самая достойная из всех достойных», — сказала певица.
Ранее сообщалось, что Анна Седокова продала свою элитную квартиру в московском комплексе «Алые паруса» за 103 миллиона рублей. Семья погибшего бывшего мужа певица Яниса Тиммы намерены добиваться признания этой недвижимости совместно нажитым имуществом и взыскания части вырученной суммы.
