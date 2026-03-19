Седокова продала квартиру в «Алых парусах» за 103 млн рублей. Семья Тиммы судится за долю

Анна Седокова реализовала свою элитную недвижимость в столичном комплексе «Алые паруса» за 103 миллиона рублей. Об этом Life.ru рассказала адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова. Она также заявила о намерении родителей баскетболиста добиваться признания квартиры совместно нажитым имуществом и взыскания части полученной суммы.

Гаврилова считает, что судебное разбирательство затягивается из-за возможных действий Седоковой по выводу средств и активов, чтобы лишить наследства родителей и сына её бывшего мужа. Адвокат утверждает, что брачный договор, подписанный в США без должного заверения, не имеет юридической силы. По условиям этого недействительного договора, все имущество Тиммы должно было перейти Седоковой.

Дело было передано в Останкинский суд по месту жительства Седоковой. Певица не явилась на заседание, ссылаясь на гастроли. Адвокат Седоковой, Татьяна Стукалова, в свою очередь, обвинила истца в сокрытии факта отсутствия имущества на данный момент.