Седокова продала квартиру в «Алых парусах» за 103 млн рублей. Семья Тиммы судится за долю
Обложка © Telegram / Анна Седокова
Анна Седокова реализовала свою элитную недвижимость в столичном комплексе «Алые паруса» за 103 миллиона рублей. Об этом Life.ru рассказала адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова. Она также заявила о намерении родителей баскетболиста добиваться признания квартиры совместно нажитым имуществом и взыскания части полученной суммы.
Гаврилова считает, что судебное разбирательство затягивается из-за возможных действий Седоковой по выводу средств и активов, чтобы лишить наследства родителей и сына её бывшего мужа. Адвокат утверждает, что брачный договор, подписанный в США без должного заверения, не имеет юридической силы. По условиям этого недействительного договора, все имущество Тиммы должно было перейти Седоковой.
Дело было передано в Останкинский суд по месту жительства Седоковой. Певица не явилась на заседание, ссылаясь на гастроли. Адвокат Седоковой, Татьяна Стукалова, в свою очередь, обвинила истца в сокрытии факта отсутствия имущества на данный момент.
Напомним, что после гибели Яниса Тиммы в декабре 2024 года его родственники начали судиться с Анной Седоковой, оспаривая сделки с имуществом и брачный договор, чтобы лишить певицу наследства. Семья сообщила, что им наконец вернули телефон спортсмена — в нём могут быть важные данные. Имущественный спор обострился: родные требуют пересмотреть наследство в пользу сына Тиммы от первого брака. Родственники спортсмена перед судом удалили посты в соцсетях о поддержке Киева.
