Четыре женщины ранены при атаке дронов в Шебекинском округе под Белгородом

В Шебекинском округе Белгородской области дрон ударил по административному зданию — пострадали четыре женщины. Об этом написал губернатор региона Вячесав Гладков.

В самом городе Шебекино беспилотник попал в административное здание. Различные ранения получили три местные жительницы: у одной — осколочные ранения ноги, груди и руки, у двух — баротравмы и минно-взрывные травмы. Их отправили на лечение в Белгород.

«В Шебекинской ЦРБ им оказана помощь, для дальнейшего обследования и лечения они направлены в городскую больницу № 2 г. Белгорода. На месте атаки повреждены остекление и фасад здания, а также легковой автомобиль», — говорится в сообщении.

Ещё одна женщина пострадала в селе Новая Таволжанка. У неё — минно-взрывная травма, осколочное ранение грудной клетки и ссадина плеча. В двух частных домах выбило окна и повредило крыши.

Ранее сообщалось, что в Сочи обломками беспилотника выбило окна в двух частных домах в Лазаревском районе и в одной многоэтажке в Центральном районе. В Дагомысе повредило забор и окна в детском саду. Территорию оцепили, а детей временно перевели в другой корпус. В Новороссийске обломки дрона упали на гражданское судно. Там начался пожар, но его уже потушили. Один человек пострадал, его отвезли в больницу.