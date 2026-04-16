В морском терминале Туапсе тушат технологическое оборудование после атаки БПЛА
В Туапсе сотрудники МЧС продолжают тушить пожар на территории морского терминала, начавшийся после атаки БПЛА. Об этом сообщили в телеграм-канале Оперативного штаба Краснодарского края. Горит технологическое оборудование.
«Задействовано 157 человек, 49 единиц техники», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 16 апреля дроны ВСУ совершили налёт на Краснодарский край. В Туапсе погибли два человека — дети пяти и 14 лет. Также пострадали семь человек. Власти пообещали оказать помощь близким жертв атаки.
