16 апреля, 14:28

В морском терминале Туапсе тушат технологическое оборудование после атаки БПЛА

Обложка © Life.ru

В Туапсе сотрудники МЧС продолжают тушить пожар на территории морского терминала, начавшийся после атаки БПЛА. Об этом сообщили в телеграм-канале Оперативного штаба Краснодарского края. Горит технологическое оборудование.

«Задействовано 157 человек, 49 единиц техники», — говорится в сообщении.

В школах Туапсе отменили занятия после налёта БПЛА

Напомним, в ночь на 16 апреля дроны ВСУ совершили налёт на Краснодарский край. В Туапсе погибли два человека — дети пяти и 14 лет. Также пострадали семь человек. Власти пообещали оказать помощь близким жертв атаки.

Матвей Константинов
