Спящая спутница, змея и забытый ребёнок: В Минтрансе перечислили самые нелепые находки в такси
Пассажиры такси в регионах России забывают в машинах не только телефоны и ключи, но и детей, спящих спутников и животных. Об этом, ссылаясь на данные Общественного совета по развитию такси, сообщил Минтранс.
«В Вологде пассажир вышел домой, а ребёнок остался спать в кресле. Отец вернулся, но история — из тех, что невозможно забыть», — говорится на одном из слайдов.
«В Петербурге мужчина вышел из машины, оставив в салоне спящую спутницу», — приводят в Минтрансе ещё один пример.
Среди самых необычных находок ведомство назвало змею в контейнере, один ботинок в бахиле и пакет с мусором.
Минпромторг ранее расширил перечень автомобилей, которые можно закупать для работы в такси. В обновлённый список добавили сразу несколько популярных моделей — Haval Jolion, F7 и F7x, а также Tenet T7.
