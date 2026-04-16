«Любите, девушки, отважных лётчиков»: Россиянок на Бали разводят на секс лже-пилоты

Наши соотечественницы, предпочитающие прохладную российскую весну солнечным пляжам Бали, начали сталкиваться с необычной схемой развода белых туристок на секс. По данным SHOT, в последнее время участились подкаты «от пилотов», потуги которых подкрепляются нехилой легендой.

По словам Дарьи, неизвестный представился сотрудником авиакомпании Emirates. Сладкие рассказы о жизни лётчика-международника пробудили в объекте индонезийского вожделения интерес и она согласилась на встречу. Тем же вечером перед ней предстал загорелый брюнет в белой форме и со сверкающей улыбкой, который тут же принялся поливать её уши экзотикой о работе в ближневосточной авиакомпании и полётах по всему миру.

Однако «пилот» всё же прокололся — после свидания Дарья сравнила его одежду и реальную форму Emirates, и засомневалась в россказнях. Тогда ухажёр предоставил, казалось бы, убийственное доказательство — видео, якобы снятое в кабине лайнера. Но и тут балиец не понял, с кем связался: девушка прошерстила Сеть и нашла точно такую же «кабину Boeing» у местного авиатренажёра. К тому же, самолёты этого типа вообще не используются национальным перевозчиком ОАЭ.

Дарья забанила мошенника. Позднее она узнала, что далеко не первая на Бали столкнулась с такой схемой.

Ранее власти Бали заявили о ликвидации «русских» и «украинских» поселений. Там наши соотечественники и приезжие из Незалежной обустраивались в обход местного законодательства.