«Крокодил Данди встречает олимпийцев»: ОИ в Австралии могут стать самыми экстремальными из-за 7-метровых людоедов

Олимпийские игры 2032 года в Австралии обещают стать самыми экстремальными в истории. Организаторы выбрали для соревнований по гребле реку Фицрой. Проблема лишь в том, что это место обитания гребнистых крокодилов — крупнейших рептилий планеты.

Эти монстры вырастают до семи метров в длину и весят до тонны. В отличие от многих других видов, гребнистые крокодилы целенаправленно охотятся на людей. Только за последние 40 лет в Австралии от их зубов погибли около сотни человек.

Спортсмены бьют тревогу. Но организаторы Игр, кажется, не собираются менять локацию, а лишь обещают «решить проблему» с рептилиями. Хотя на самом деле крокодилы — не единственная головная боль.

По правилам, гребля должна проходить на водоёмах без течения. А на реке Фицрой оно довольно сильное и к тому же разное на разных участках. Это значит, что кто-то из участников может получить заведомое преимущество.

Австралийцы уже придумали, как выкрутиться: они хотят углубить русло реки. Процедура обойдётся в кругленькую сумму, зато гребцы (если, конечно, доживут до финиша, не встретившись с местной фауной) будут в равных условиях.

XXXV Летний Олимпийские игры пройдут в Брисбене и регионе Юго-Восточный Квинсленд с 23 июля по 8 августа 2032 года.

Занятно то, что в прошлом году эту реку признали непригодной для проведения соревнований. Но, видимо, планы поменялись и Крокодил Данди нашёл себе подработку на лето 2032 года. Теперь он будет не охотиться, а встречать олимпийцев на финишной прямой.