В Минздраве Оренбуржья сообщили о состоянии раненых при стрельбе полицейских

Состояние троих полицейских, получивших ранения в перестрелке в Оренбургской области, не вызывает опасений у врачей. Как заверили в региональном Минздраве, угрозы их жизням нет.

«Угрозы жизни нет», — сказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в посёлке Аккермановка Оренбургской области произошла трагедия при задержании подозреваемого. В ходе спецоперации один полицейский погиб, ещё трое сотрудников ведомства получили ранения.