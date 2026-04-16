В Минздраве Оренбуржья сообщили о состоянии раненых при стрельбе полицейских
Обложка © Life.ru
Состояние троих полицейских, получивших ранения в перестрелке в Оренбургской области, не вызывает опасений у врачей. Как заверили в региональном Минздраве, угрозы их жизням нет.
«Угрозы жизни нет», — сказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, в посёлке Аккермановка Оренбургской области произошла трагедия при задержании подозреваемого. В ходе спецоперации один полицейский погиб, ещё трое сотрудников ведомства получили ранения.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.