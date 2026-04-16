Прокурор запросил для Моргенштерна* штраф в 8 млн, а суд повторно арестовал его имущество

Мировой суд Москвы повторно наложил арест на недвижимость рэпера Алишера Моргенштерна* в рамках уголовного дела об уклонении от обязанностей иноагента. Судья удовлетворила ходатайство прокуратуры частично.

Под ограничения попали земельный участок и жилой дом в Истринском районе Подмосковья, а также нежилое здание и три помещения в столице. Адвокат исполнителя Ильдар Исламов пояснил, что повторный арест потребовался из-за истечения срока предыдущего.

Ранее, в январе 2025-го, прокуратура уже сообщала о блокировке этого имущества. Тогда же музыканта обвинили по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Следствие утверждает, что он, дважды привлечённый к административной ответственности за нарушения, продолжал публиковать материалы без маркировки иноагента.

В ходе прений гособвинитель также запросил для рэпера штраф в размере 8 миллионов 205 тысяч 985 рублей. Защита настаивает на невиновности и просит оправдательного приговора.

Дело рассматривается заочно — исполнитель уже несколько лет живёт за пределами России. Его включили в реестр иноагентов весной 2022 года.

