Россиянку обязали выплатить полмиллиона из-за занятой тысячи рублей

Жительницу Северной столицы принудили через суд вернуть крупную сумму мужчине из интернета. Дама на протяжении трёх лет выманивала у него средства на штрафы и погашение займов, а после блокировала номер благодетеля и исчезла.

Как информирует объединённая пресс-служба городских судов, Степан и Яна познакомились в Сети в 2021 году. Финансовая помощь стартовали в феврале 2022-го с небольшой просьбы — занять тысячу рублей. Позже женщина стала систематически выпрашивать гораздо более крупные суммы: на разборки после аварий, просроченные кредиты и прочие нужды. За 30 месяцев мужчина перечислил ей свыше 386 тысяч рублей.

Изначально Яна обещала отдавать долг частями, но затем внезапно занесла Степана в чёрный список. Мужчина пробовал связаться с ней через её мать, однако безрезультатно. Тогда он подал в суд заявление о взыскании неосновательного обогащения. Ответчица на заседание не явилась и не предоставила доказательств, что когда-либо возвращала деньги.

Судья проанализировал переписку пары и пришёл к однозначному выводу: транзакции не являлись подарками или помощью на благотворительность, поскольку из диалога чётко следовало, что женщина именно занимала. В итоге суд полностью поддержал истца. Теперь Яне предстоит выплатить не только основной долг, но и свыше 107 тысяч рублей процентов, а также компенсировать судебные издержки и пошлину. Итоговая сумма к взысканию — около 523 тысяч рублей.

