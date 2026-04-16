Работа на СБУ обернулась для жителя Керчи 14 годами строгого режима

В Крыму осудили 38-летнего жителя Керчи. Мужчина признан виновным в государственной измене — его отправят в колонию строгого режима на 14 лет.

Фигурант действовал по заданию украинской спецслужбы. Он подготовил место для швартовки безэкипажного катера у побережья Кубани и спрятал там оборудование для сборки дронов.

Злоумышленник провёл разведку местности в районе Геленджика. Из тайника он извлёк технику и разместил её в прибрежной зоне, чтобы обеспечить приём вражеского плавсредства.

«После прибытия катера осуждённый должен был собрать имеющиеся на нем беспилотные летательные аппараты и подключить их к средствам связи для их дистанционного запуска и управления», — сообщили в надзорном ведомстве.

Однако планам не суждено было сбыться. Российские военные вовремя обнаружили и ликвидировали катер. Самого диверсанта задержали сотрудники ФСБ.

Суд не только назначил длительный срок заключения, но и добавил год ограничения свободы после освобождения. В доход государства конфисковали личный автомобиль нарушителя, мобильные телефоны и 5 тысяч долларов, полученные от зарубежного куратора.

Ранее в Запорожской области задержали предателя, сливавшего данные ВСУ. По данным спецслужбы, мужчина занимался визуальной разведкой. Возбуждено дело о госизмене.