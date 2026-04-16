Замгендиректора МХАТ имени Горького отправили в СИЗО по делу о хищении

В Москве по решению Басманного суда под стражу отправлен замгендиректора МХАТ имени Горького Артур Гезеров. Ему инкриминируют растрату, сообщили в объединённой пресс-службе столичных судов.

«Басманный районный суд города Москвы 16 апреля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гезерова Артура Гезеровича до 8 июня 2026 года», — говорится в сообщении.

Гезеров проходит фигурантом по тому же уголовному делу, что и бывший худрук Михайловского театра и экс-директор МХАТа Владимир Кехман. В интересующий следствие период он как раз работал заместителем гендиректора, поэтому у правоохранителей к нему накопилось много вопросов.

