Самолёт НАТО почти два часа курсировал у границы с Украиной

Самолет НАТО Boeing E-3A Sentry почти два часа работал в районе Черного моря вблизи украинской границы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ полетных данных.

По данным агентства, борт вылетел из турецкой Коньи, после чего прошел вдоль черноморского побережья Турции и над Болгарией. Затем самолет вошел в воздушное пространство Румынии и начал выполнять круги недалеко от границы с Украиной. После этого около 16:00 мск он снова направился в сторону Болгарии. Официальных комментариев о задачах именно этого вылета на момент публикации не приводилось.

E-3A Sentry — это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, который используется НАТО для воздушного наблюдения и координации. Конья действительно входит в число передовых баз альянса для таких бортов.

Подобные миссии для восточного фланга НАТО не выглядят чем-то исключительным. Ранее и НАТО, и западные СМИ уже описывали полеты AWACS над Румынией и в районе Черного моря как часть регулярного мониторинга у границ альянса.