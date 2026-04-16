Америку накрывает «эра милф»: почему молодые мужчины выбирают женщин постарше

Молодые мужчины всё чаще обращают внимание на женщин старше себя. Об этом говорится в новом материале The New York Times, где тренд рассматривают не просто как моду на свидания, а как признак изменения ролей в отношениях.

В статье приводятся данные приложения Feeld: за два года число мужчин, которые выбирают для знакомств только женщин старше себя, выросло на 64%. Особенно заметен этот сдвиг среди пользователей от 18 до 25 лет.

Авторы связывают это сразу с несколькими причинами. Одна из них — усталость от современного дейтинга, где молодые мужчины всё чаще говорят о конкуренции, тревоге и завышенных ожиданиях. На этом фоне женщины постарше воспринимаются как более спокойные, прямые и настроенные на понятные отношения.

С другой стороны, сам интерес женщин к более молодым партнёрам тоже перестал быть табу. В материале говорится, что у женщин старше 40 сегодня больше финансовой независимости, социального веса и свободы выбирать отношения не по старым правилам, а по собственному желанию.

При этом собеседники NYT подчёркивают: за красивой картинкой может скрываться куда более сложная история. Такой формат не обязательно означает равенство и освобождение — иногда это просто новая версия старых сценариев, где один партнёр ищет опору, а другой получает ощущение контроля и признания.

Отдельно в статье отмечают, что общество до сих пор по-разному смотрит на возрастные союзы в зависимости от пола. Если роман мужчины постарше с молодой женщиной часто вызывает раздражение, то связь женщины старше с молодым мужчиной нередко подаётся как что-то дерзкое, свежее и даже вдохновляющее.

В итоге авторы приходят к выводу, что перед нами не просто ещё один романтический тренд, а заметный сдвиг в представлениях о желании, власти и современной мужественности. Но окончательный ответ на вопрос, идёт ли речь о свободе или просто о новой упаковке старых моделей, пока так и не найден.

А ранее о подобной тенденции среди олигархов сообщал Пётр Листерман. Он рассказал, что крупные бизнесмены всё чаще выбирают женщин в возрасте от 40 до 60 лет, тогда как интерес к 20-летним моделям заметно угасает. По наблюдениям Листермана, зрелые женщины привлекают состоятельных мужчин не только внешностью, но и жизненным опытом, самостоятельностью, а также умением выстраивать отношения.