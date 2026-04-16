16 апреля, 18:05

Охотничье ружьё против дронов: История бойца Чира, который даже после ранения не бросил своих

Якутский боец Чир рассказал, как сбивал дроны ВСУ из ружья, спасая сослуживцев

Якут с позывным Чир сбивал дроны из ружья на фронте. Обложка © Пресс-служба Народного фронта

Якут с позывным Чир сбивал дроны из ружья на фронте. Обложка © Пресс-служба Народного фронта

Житель Якутии с позывным Чир в зоне СВО сбивал дроны из ружья, чтобы спасти товарищей. Его историю Life.ru рассказали в Народном фронте.

Якут с позывным Чир сбивал дроны из ружья на фронте. Видео © Пресс-служба Народного фронта

В 2022 году мужчина увидел в интернете видео, где украинские военные растоптали флаг СССР, который держала пожилая женщина. Этот кадр перевернул его сознание — он сразу подписал контракт и отправился воевать. На Запорожском направлении им с напарником поручили доставить провизию, и Чир, как опытный охотник, взял с собой командирское ружьё.

Сначала всё шло спокойно, но затем началась охота на дроны. Первый беспилотник боец сбил легко, а второй взорвался слишком близко. Сам Чир выжил, хотя получил осколочные ранения, а его боевой брат погиб на месте.

Раненый якутянин добрался до блиндажа, где ему перевязали раны. Понимая, что эвакуация подлетит под удар дронов, он решил идти пешком. В пути он встретил двух молодых солдат без патронов, над которыми завис беспилотник, и метким выстрелом спас всех.

Сын Чира, вдохновлённый отцом, уже второй раз ушёл добровольцем на СВО. Народный фронт Якутии передал подразделению героя автомобиль повышенной проходимости.

«Ты уходишь — и всё меняется»: История женщины-сержанта, сменившей снабжение аптек на окопы

Ранее сообщалось, что инженеры из Москвы показали обновлённую модель ударного беспилотника «Скворец-В2». Особенность аппарата — два видеопередатчика: при глушении одного средствами РЭБ пилот переключается на запасной канал и продолжает вести цель. Максимальная дальность полёта новинки достигает 20–25 километров. Дрон одинаково эффективно действует в одиночку и в связке с беспилотником-ретранслятором.

Юлия Сафиулина
