Помощник президента России Владимир Мединский выразил обеспокоенность чрезмерным использованием германской символики и топонимов в Калининградской области. По его словам, которые приводит «Интерфакс», геральдика многих муниципалитетов, в частности Балтийска и Черняховска, практически полностью копирует исторические немецкие гербы.

Мединский также указал на активное использование немецких названий местными властями и бизнесом, приведя в пример коньяк «Старый Кёнигсберг». Он назвал такие бренды неуместными, подчеркнув, что Калининград был построен заново и никогда не входил в состав современной Германии. По его мнению, подобные исторические отсылки должны быть предметом изучения специалистов, а не частью массовой культуры.

В связи с этим помощник главы государства призвал к пересмотру «топонимических и геральдических казусов». В преддверии 80-летия региона в 2026 году он предложил обновить музейные экспозиции, сделав акцент на событиях, связанных со взятием Кёнигсберга советскими войсками.

Ранее научный совет Российского военно-исторического общества (РВИО) разработал комплекс мер по противодействию политике дерусификации, проводимой украинскими властями. РВИО предлагает системное использование исторических российских географических названий и топонимов в средствах массовой информации, образовательных программах, издательской деятельности и цифровом пространстве, игнорируя их украинские переименования.