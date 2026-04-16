Владимир Зеленский прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о прекращении военных поставок Киеву. Бывший комик в эфире телеканала «Новости.Live» выразил надежду, что Вашингтон не остановит помощь.

«Я надеюсь, что США не прекратят оказание помощи. Это для нас очень важно», — сказал Зеленский.

Кроме того, главарь киевского режима подчеркнул, что помощь Штатов выгодна и им самим, поскольку якобы позволяет сохранять прочные связи с Европой.

Напомним, ранее Джей Ди Вэнс назвал прекращение прямых поставок американского оружия Украине одним из главных успехов нынешней администрации. По словам политика, Вашингтон больше не финансирует военную помощь Киеву. Вэнс подчеркнул, что США вышли из этого бизнеса и предложили европейским странам самостоятельно закупать вооружение в случае необходимости.