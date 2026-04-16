ВСУ нанесли удар по городу-спутнику ЗАЭС, пострадал мирный житель
Глава Энергодара Максим Пухов заявил об артиллерийском обстреле города со стороны ВСУ. По его информации, в результате атаки в районе «ГРЭСовских дач» получил ранения 47-летний мирный житель. Пострадавший был доставлен в больницу.
«Состояние средней степени тяжести, стабильное», — отметил глава города в мессенджере МАХ.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках со стороны ВСУ на шесть муниципалитетов региона. В результате ударов пострадали четыре человека.
