ВСУ нанесли удар по городу-спутнику ЗАЭС, пострадал мирный житель

Глава Энергодара Максим Пухов заявил об артиллерийском обстреле города со стороны ВСУ. По его информации, в результате атаки в районе «ГРЭСовских дач» получил ранения 47-летний мирный житель. Пострадавший был доставлен в больницу.

«Состояние средней степени тяжести, стабильное», — отметил глава города в мессенджере МАХ.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках со стороны ВСУ на шесть муниципалитетов региона. В результате ударов пострадали четыре человека.