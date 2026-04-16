Фестиваль инди-музыки «Откуда звук?» пройдёт в Москве 19 апреля

19 апреля в клубе «Урбан» состоится фестиваль инди-музыки «Откуда звук?». В программе — как известные артисты, так и новые талантливые исполнители. Организаторы обещают яркие эмоции, искреннюю атмосферу, качественный звук и свет. Фестиваль призван по-новому взглянуть на привычные музыкальные форматы.

Хедлайнер — екатеринбургская группа «Сова». Для тех, кто хочет услышать вживую саундтрек к сериалу «Дух моей общаги» — вот он, тот самый момент. Целый час будут звучать хиты и ваши любимые песни.

Другие артисты главной сцены тоже готовы раскачать. «Хадн дадн» впервые представит песни из нового альбома. Поделятся новинками неподражаемые рок-девчонки «Несладко». Откроется же сцена выступлением андерпоп-проекта «Марчин Кошка».

Специально для фестиваля в клубе «Урбан» впервые появится Электробалкон. Прозвучит музыка XRUSTALIC, PLUUSH, Мax DetaL’ и Zorker Torker. Бегать и подгадывать расписание как на летних фестивалях не нужно — площадки звучат в одном месте, одна за другой.

Тем временем, в Алупке с 1 по 5 мая 2026 года пройдёт второй молодёжный фестиваль культуры и традиционных ценностей «Явление». Мероприятия развернутся на территории Храма Архангела Михаила. Фестиваль объединит более 80 событий — от концертов академической и джазовой музыки до лекций, мастер-классов и семейных кинопоказов.