16 апреля, 21:10

Григорий Лепс перечислил 5 млн рублей пострадавшим в Дагестане

Григорий Лепс. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Певец Григорий Лепс перевёл 5 миллионов рублей на помощь пострадавшим и семьям погибших в Дагестане. Средства направлены на поддержку жителей республики, пострадавших от разрушительного наводнения. Об этом сообщили в окружении артиста.

«Это не просто трагедия, это большая беда для всей нашей страны. Дагестанземля сильных и гордых людей, и когда туда приходит горе, молчать или отделываться пустыми словами — последнее дело», — заявил Лепс.

Музыкант также пообещал, что когда республика залечит раны, он приедет в Дагестан и даст большой благотворительный концерт.

«Я не политик, но я гражданин своей страны — России и всегда готов выполнить свой гражданский долг. Сейчас нужно помогать тем, кому тяжело, а громко говорить будем потом, когда приеду петь для них. Мы своих не бросаем, мы же русские люди», — добавил артист.

В Дагестане семьям погибших при сходе лавин выплатят по 1 млн рублей

Ранее в селе Нижние Убекимахи республики Дагестан, сошёл оползень длиной в несколько километров. Земляная масса сдвинулась в горах Левашинского района, где несколькими днями ранее ввели режим повышенной готовности из-за прогнозов о возможных оползнях. В опасной зоне оказались семь домовладений. Причиной стихийного бедствия стали продолжительные дожди, не прекращавшиеся с конца марта. Специалисты продолжают мониторить ситуацию.

Виталий Приходько
