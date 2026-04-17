Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдом идею украинского активиста Святослава Литинского заменить русский мат на украинский. Об этом она заявила на брифинге в четверг.

Литинский в обращении к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому предложил заменить русскую нецензурную лексику украинскими аналогами. Захарова отметила, что таких слов просто не существует.

«Это хуже, чем маразм, это насмешка. Никто не говорит, что употребление обсценной лексики — норма или что-то хорошее... но то, что устраивают на Украине, это просто полное и абсолютное безумие, насмешка над культурой и историей своего собственного народа», — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова назвала визит бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на украинские позиции в Запорожской области «пиаром на костях». Она обвинила Джонсона в личной ответственности за эскалацию конфликта и срыв мирных переговоров, а также в том, что он, используя британские деньги и оружие, способствовал гибели множества людей.