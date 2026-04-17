Певицу Вику Цыганову не допустили на заседание Госдумы

Певицу Вику Цыганову дважды не пустили на заседание в Государственную думу. Об этом сообщило издание «Абзац». Артистка рассказала, что ей назначили встречу, но охрана не пропустила её по внутренним правилам.

По её словам, изначально встречу назначили на 10:30. Однако на месте выяснилось, что заседание начнётся только в полдень. После этого певица покинула здание и попыталась вернуться позже, но получила отказ. Семь лет назад Цыганова баллотировалась в депутаты Госдумы от Комсомольского округа. Повторять этот опыт она не планирует. Артистка также ранее заявляла о желании уйти в монастырь.

Ранее Вика Цыганова предложила ввести крупные штрафы за мат в общественных местах. Идею она озвучила после поездки на Байкал, где столкнулась с нецензурной речью туристов. Певица назвала такое поведение позорным и омрачающим святые места. Она предложила штрафовать нарушителей на 50 тысяч рублей. Эти деньги, по её мнению, следует направлять в детские дома. Цыганова также высоко оценила культуру и отзывчивость местных жителей на Байкале.