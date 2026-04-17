Арестован гендиректор организации, эксплуатировавшей Геджухское водохранилище

Суд в Дагестане отправил генерального директора ООО «ДЗИВ-2» под домашний арест на два месяца по делу о разрушении Геджухской плотины в Дербентском районе. Предприятие эксплуатировало гидротехническое сооружение «Геджухское водохранилище». Об этом сообщает Советский районный суд Махачкалы.

По версии следствия, арендатор и эксплуатирующая организация, несмотря на неудовлетворительный уровень состояния сооружений и многочисленные нарушения, длительное время не устраняли недостатки и предоставляли в контролирующий орган недостоверные сведения о работоспособности объекта.

В условиях масштабных паводков не были приняты необходимые меры безопасности. Это привело 5 апреля 2026 года к разрушению плотины, масштабному затоплению территорий и гибели людей. В результате подтоплений в Дербентском районе погибли пять человек. Обвиняемому 71 год, он останется под домашним арестом до 10 июня.

Ранее в Дагестане задержали бывшего генерального директора коммерческой организации, которого следствие считает виновным в прорыве плотины, унесшем жизни людей. СК полагает, что именно этот человек не сделал ничего, чтобы работа гидротехнического сооружения была безопасной. Он не только не позаботился о контроле за техническим состоянием объекта, но и вовремя не устранил уже выявленные неполадки.