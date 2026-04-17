Бывшему директору МХАТа Кехману вменили растрату свыше 2 млрд рублей

Экс-директору МХАТ им. Горького Владимиру Кехману и его заместителю вменили растрату свыше 2 млрд рублей. Об этом сообщили два источника РБК, знакомые с расследованием уголовного дела. Сумма соответствует стоимости госконтракта на реконструкцию сцены.

«Басманный районный суд Москвы арестовал Гезерова в четверг, 16 апреля. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (растрата в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2023–2024 годах была организована схема вывода бюджетных средств через подконтрольные фирмы. Также арестовали гендиректора компании-подрядчика «Атлант проект» Петра Семёнова. В 2022 году эта фирма выиграла тендер на поставку оборудования для сценических эффектов на 1,98 млрд рублей. Уголовное дело в отношении Кехмана возбудили в 2025 году. Его сняли с должности в сентябре того же года.

Ранее сообщалось, что заместителя генерального директора МХАТ имени Горького Артура Гезерова арестовали в Москве. Басманный районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Он проходит фигурантом по уголовному делу о растрате. Это то же самое дело, по которому проходит бывший худрук Михайловского театра и экс-директор МХАТа Владимир Кехман. В период, интересующий следствие, Гезеров занимал должность заместителя гендиректора. По данным правоохранительных органов, у них к нему накопился значительный объём вопросов.