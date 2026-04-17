Миллер: Киев считает, что РФ освободит всю Донецкую область до сентября

Российские войска планируют освободить всю Донецкую область до сентября этого года. Об этом сообщил журналист Кристофер Миллер со ссылкой на украинское Главное управление разведки.

«Россия готовит новое наступление на юго-востоке Украины», — написал Миллер в соцсети X.

Ранее сообщалось, что российские подразделения расширяют зону своего присутствия. По данным оборонного ведомства, военные взяли под контроль населённый пункт Миропольское в Сумской области. Это стало результатом действий бойцов группировки «Север». Параллельно на другом участке отличились военнослужащие «Южной» группировки войск. В ходе активных боевых столкновений они полностью освободили село Диброва в Донецкой Народной Республике.