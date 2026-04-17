Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 00:09

Посол Келин: Великобритания затягивает конфликт на Украине, поставляя дроны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Политика Великобритании в отношении Украины ориентирована на затягивание конфликта, при этом не учитываются последствия для местного населения. Об этом посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью BBC, комментируя поставку Лондоном 120 тысяч дронов Киеву.

По его мнению, расширение военной помощи не приближает урегулирование, а, напротив, ведёт к затягиванию боевых действий и росту числа пострадавших. Он также уверен, что Лондон не проявляет интереса к обсуждению более широких вопросов, связанных с архитектурой европейской безопасности.

Отдельно Келин высказался о состоянии российско-британских отношений. По его словам, в обозримой перспективе предпосылок для улучшения диалога нет, однако он допустил, что ситуация может измениться при формировании нового правительства в Великобритании.

Рютте: Бельгия выделила Украине 1,1 млрд евро военной помощи

Ранее стал известно, что филиалы украинских компаний, изготавливающих беспилотники, расположены в городах восьми европейских стран, включая заводы в Лондоне, Милденхолле и Лестере. Помимо этого, комплектующие для украинских дронов производятся на предприятиях в Германии, Турции, Израиле, Испании, Италии и Чехии.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Великобритания
  • Андрей Келин
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar