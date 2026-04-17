Политика Великобритании в отношении Украины ориентирована на затягивание конфликта, при этом не учитываются последствия для местного населения. Об этом посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью BBC, комментируя поставку Лондоном 120 тысяч дронов Киеву.

По его мнению, расширение военной помощи не приближает урегулирование, а, напротив, ведёт к затягиванию боевых действий и росту числа пострадавших. Он также уверен, что Лондон не проявляет интереса к обсуждению более широких вопросов, связанных с архитектурой европейской безопасности.

Отдельно Келин высказался о состоянии российско-британских отношений. По его словам, в обозримой перспективе предпосылок для улучшения диалога нет, однако он допустил, что ситуация может измениться при формировании нового правительства в Великобритании.

Ранее стал известно, что филиалы украинских компаний, изготавливающих беспилотники, расположены в городах восьми европейских стран, включая заводы в Лондоне, Милденхолле и Лестере. Помимо этого, комплектующие для украинских дронов производятся на предприятиях в Германии, Турции, Израиле, Испании, Италии и Чехии.