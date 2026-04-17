Трамп надеется на скорое урегулирование конфликта на Украине

Американский президент Дональд Трамп вновь заявил о надежде на скорое урегулирование конфликта на Украине. Об этом республиканец сказал журналистам перед вылетом в Неваду.

Хозяин Белого дома также повторил свою мысль о том, что конфликта не было бы, будь он у власти. Американский лидер отметил, что кризис всё ещё продолжается, но выразил ожидание его скорого окончания.

В то же время американское издание сообщило, что Дональд Трамп хочет завершить войну с Ираном как можно скорее. Во время встречи с королём и королевой Нидерландов Виллем-Александером и Максимой он выразил убеждение в том, что единственным способом вернуть Иран за стол переговоров является усиление давления на Исламскую Республику.