17 апреля, 01:14

Нарышкин: В Анкоридже было достигнуто взаимопонимание по вопросу мира на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

В августе 2025 года на саммите Россия — США в Анкоридже было достигнуто общее понимание справедливого мира между РФ и Украиной. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин по итогам совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Белоруссии.

«В августе прошлого года в Анкоридже на саммите «Россия-США» было достигнуто общее понимание справедливого мира между Россией и Украиной, однако страны Европейского союза и европейская бюрократия категорически возражают против мирного урегулирования», — отметил директор Службы внешней разведки.

Европейский союз и европейские институты выступают против такого подхода к урегулированию. По словам Нарышкина, после окончания СВО жители Европы осознают свои экономические жертвы, и это может вызвать «политическое цунами» в странах Старого Света. Глава СВР также назвал напряжённой обстановку на западных границах России и Белоруссии, отметив усиленную милитаризацию в Прибалтике и Польше.

«Я должен напомнить, что именно так события развивались и накануне Второй мировой войны. Однако нападение на Польшу было совершено не с Востока, а как раз с Запада», — подчеркнул Нарышкин.

Как перед Второй мировой: Нарышкин провёл тревожную историческую параллель

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что политика Лондона в отношении Украины ориентирована на затягивание конфликта. По его словам, поставки 120 тысяч дронов Киеву не приближают урегулирование, а ведут к росту числа жертв среди мирного населения. Он также уверен, что Лондон не проявляет интереса к обсуждению более широких вопросов, связанных с архитектурой европейской безопасности.

Виталий Приходько
  • Новости
  • США
  • Сергей Нарышкин
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
