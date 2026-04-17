Посольство Ирана высмеяло Хегсета после цитаты из «Криминального чтива»

Посольство Ирана в Турции прокомментировало ситуацию с выступлением министра обороны США Пита Хегсета и высмеяло его слова. Публикацию разместили в соцсети X.

В дипмиссии указали на ошибку, которую допустил глава Пентагона во время выступления. Речь шла о цитате, которую он представил как библейскую молитву. При этом СМИ ранее сообщали, что фраза относится к фильму «Криминальное чтиво».

«Нам с вами нужно быть благодарными за то, что Пит Хегсет не полностью перевоплотился в Сэмюэля Л. Джексона. Сейчас Пентагон больше похож на обзорщика фильмов, чем на центр военной стратегии», — говорится в публикации.

В посольстве добавили, что ситуация вызвала ироничную реакцию. В сообщении провели параллель между выступлением и образом актёра Сэмюэля Л. Джексона, который произносил эту фразу в фильме.

Напомним, Хегсет во время выступления процитировал текст, который отсутствует в Библии. Эту речь в фильме произносит киллер Джулс Уинфилд (Сэмюэл Л. Джексон) перед тем, как хладнокровно расстрелять человека. Пользователи соцсетей уже окрестили ляп главы Пентагона «библией от Квентина» и иронизируют: видимо, в американском военном ведомстве теперь готовятся к операциям по сценариям Тарантино.