Беспилотники США начали следить за Кубой на фоне угроз Трампа о захвате страны

Стратегические разведывательные беспилотники ВВС США MQ-4C Triton начали слежку за Кубой на фоне угроз американского лидера Дональда Трампа о возможном захвате «острова свободы». Как сообщает SHOT, аппараты вылетели с базы во Флориде, несколько раз прошли вдоль побережья Кубы и заострили внимание на Гаванне.

Президент США неоднократно угрожал после завершения войны с Ираном переключиться на Кубу. Пентагон уже начал усиливать планирование возможных военных действий на острове в случае приказа Трампа. Также США ограничили поставки нефти в страну в рамках кампании по принуждению кубинского правительства к политическим изменениям.

Ранее посол Кубы в Индии Хуан Карлос Марсан Агилера заявил, что США стремятся к мировому господству и пытаются контролировать природные ресурсы других стран. По его словам, Куба является препятствием для США на пути установления господства в регионе. Дипломат добавил, что США должны признать право кубинского народа самостоятельно выбирать политическую и экономическую систему своей страны.