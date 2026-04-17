Житель Приморья осуждён на 15 лет за поджог администрации, банка и машины

Суд в Приморском крае вынес приговор местному жителю за поджог офиса банка, здания администрации и автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«С учётом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с ограничением свободы на 1 год», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в декабре 2024 года подсудимый действовал по инструкции неустановленного лица. Он самостоятельно изготовил бутылки с зажигательной смесью. После этого фигурант поджёг офис банка, затем окно здания администрации городского округа Большой Камень, а после — служебный автомобиль. Первые четыре года наказания осужденный будет отбывать в тюрьме. Остальную часть срока он проведёт в колонии строгого режима.

Ранее суд приговорил к 18 годам лишения свободы 55-летнего Андрея Лазаренко, проживавшего в Мордовии. Мужчину признали виновным в покушении на теракт и покушении на государственную измену. Первые пять лет он должен провести в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. После начала спецоперации Лазаренко в составе группы беженцев оказался в Большеберезниковском районе Мордовии и позже получил российское гражданство. Затем он начал переписываться в Telegram с представителями запрещенной в РФ украинской террористической организации и предложил устроить поджог административного здания в Мордовии. Взамен он рассчитывал на помощь с возвращением на Украину и денежное вознаграждение.