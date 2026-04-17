В небе над Лапландией заметили свечение после запуска с Плесецка

В небе над Лапландией было зафиксировано загадочное свечение. Об этом сообщила финская газета Iltalehti со ссылкой на Командный центр департамента полиции региона.

«Командный центр департамента полиции Лапландии вскоре после 02.30 сообщил о широкомасштабных наблюдениях светового явления», — пишет издание.

Свечение наблюдали жители нескольких городов, включая Миккели, Киурувеси и Пиетарсаари. Позднее полиция предположила, что явление могло быть связано с запуском российской ракеты-носителя. В ночь на пятницу Военно-космические силы России осуществили штатный запуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Ракета вывела на орбиту космические аппараты в интересах Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области наблюдали атмосферный феномен, известный как «космическая медуза». Это явление возникает при запусках ракет-носителей. Очевидцы сообщали о ярком свечении в ночном небе. Через некоторое время световой след начал постепенно терять яркость и рассеиваться на большой высоте.