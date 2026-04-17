Над Санкт-Петербургом заметили «космическую медузу»

Ночью жители Санкт-Петербурга и Ленобласти заметили «космическую медузу» — атмосферный феномен, возникающий при запуске ракет-носителей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Очевидцы рассказали, что над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью заметили яркое явление. Через некоторое время световой след начал постепенно терять яркость и рассеиваться на большой высоте.

Напомним, в ночь на 17 апреля с космодрома Плесецк провели запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России. Пуск был выполнен расчётами ВКС РФ. После старта ракета взята на сопровождение средствами наземного измерительного комплекса космодрома.

