Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 02:12

Над Санкт-Петербургом заметили «космическую медузу»

Обложка © Telegram / 7.2CS

Ночью жители Санкт-Петербурга и Ленобласти заметили «космическую медузу» — атмосферный феномен, возникающий при запуске ракет-носителей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

«Космическая медуза». Видео © Telegram / Merz Witch / 7.2CS

Очевидцы рассказали, что над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью заметили яркое явление. Через некоторое время световой след начал постепенно терять яркость и рассеиваться на большой высоте.

Напомним, в ночь на 17 апреля с космодрома Плесецк провели запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России. Пуск был выполнен расчётами ВКС РФ. После старта ракета взята на сопровождение средствами наземного измерительного комплекса космодрома.

Ранее на Антарктиде сотрудники украинской станции «Академик Вернадский» засняли удивительное явление — серебряный венец вокруг Луны. Отмечается, что венец возникает, когда перед светилом появляется тонкий слой облаков или туман, состоящий из мелких капель воды или ледяных кристалликов. Он может состоять из множества колец, а также иметь разнообразную цветовую палитру.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar