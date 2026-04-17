С Плесецка стартовал «Союз-2.1б» с аппаратами в интересах Минобороны РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski
С космодрома Плесецк проведён пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
Пуск выполнен боевым расчётом космических войск Воздушно-космических сил. После старта ракета взята на сопровождение средствами наземного измерительного комплекса космодрома. Старт прошёл в штатном режиме.
Ранее США и их союзники провели военные учения Apollo Insight в Колорадо-Спрингс, отрабатывая защиту от гипотетического ядерного удара России из космоса. В манёврах участвовали Космическое командование США, NASA и военные структуры Австралии, Канады, Новой Зеландии и Британии. Также в Bloomberg заявили, что следующая мировая война начнётся не на Земле, а в околоземном пространстве. Футуролог указал на асимметрию уязвимости при таком сценарии. Экономика США и их союзников критически завязана на спутниковые сигналы — от логистики до энергосетей.
