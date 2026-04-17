Трамп: Иран передаст США обогащённый уран с атакованных в 2025 году объектов

Американский лидер Дональд Трамп заявил о согласии Ирана передать Соединённым Штатам запасы высокообогащённого урана, находящиеся на объектах, повреждённых в результате июньских ударов 2025 года. Речь идёт о материале, оставшемся под землёй после авиаоперации с участием американских бомбардировщиков B-2, пишет The Washington Post.

«У Ирана нет ядерного оружия, и они с этим согласились. Иран согласился с этим, причём выразил своё согласие весьма решительно. Они согласились вернуть нам ядерную пыль, который находится глубоко под землёй из-за удара, нанесённого нами с помощью бомбардировщиков B-2. Таким образом, у нас есть много договорённостей с Ираном, и я думаю, что что-то произойдёт, что-то очень позитивное, очень важное», — утверждает президент США.

Под «ядерной пылью» понимается высокообогащённый уран, который, по оценкам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), после ударов США по трём ключевым объектам оказался захоронен на значительной глубине. Отмечается, что этот материал якобы может угрожать безопасности Штатов, так как его можно использовать для создания ядерного оружия.

Ранее Дональд Трамп заявил, что союзники по НАТО заработали себе проблему, отказавшись поддержать Вашингтон в ситуации вокруг Ирана. По его утверждению, США приходили на помощь союзникам, но когда попросили их участия в «мелкой стычке» — они не оказали поддержку республиканцу.