В Оренбургской области нашли машину стрелявшего в полицейских мужчины

В Оренбургской области обнаружен автомобиль мужчины, открывшего огонь по сотрудникам полиции. Сам подозреваемый успел скрыться, его продолжают разыскивать. Об этом сообщили представители администрации Новотроицка.

«Преступник, к глубокому сожалению, скрылся. Но поиски его продолжаются. Автомобиль, на котором скрылся злоумышленник, обнаружен в районе поселка Белошапка», — говорится в сообщении.

Напомним, что трагический инцидент произошёл в посёлке Аккермановка Оренбургской области во время попытки задержания подозреваемого. В ходе операции один сотрудник полиции погиб. Ещё трое правоохранителей получили ранения различной степени тяжести. После стрельбы нападавший сумел скрыться.