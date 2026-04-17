17 апреля, 05:14

В Оренбургской области нашли машину стрелявшего в полицейских мужчины

В Оренбургской области обнаружен автомобиль мужчины, открывшего огонь по сотрудникам полиции. Сам подозреваемый успел скрыться, его продолжают разыскивать. Об этом сообщили представители администрации Новотроицка.

«Преступник, к глубокому сожалению, скрылся. Но поиски его продолжаются. Автомобиль, на котором скрылся злоумышленник, обнаружен в районе поселка Белошапка», — говорится в сообщении.

Напомним, что трагический инцидент произошёл в посёлке Аккермановка Оренбургской области во время попытки задержания подозреваемого. В ходе операции один сотрудник полиции погиб. Ещё трое правоохранителей получили ранения различной степени тяжести. После стрельбы нападавший сумел скрыться.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
