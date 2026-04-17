Defense News: Украина открыла Германии доступ к системе DELTA для ударов по РФ

Германии представлен доступ к украинской цифровой платформе управления боем DELTA и другим аналитическим системам. Об этом сообщает американское издание Defense News.

Теперь Берлин в режиме реального времени сможет отслеживать, по каким целям Киев применяет западное оружие. Полученные данные немецкое правительство намерено использовать для обучения собственных моделей искусственного интеллекта и создания новых аналитических инструментов.

Такая возможность стала частью масштабного оборонного пакета на 4 миллиарда евро. Сделку официально утвердили 14 апреля немецкая и украинская стороны.

Проще говоря, раньше данные передавались «по старинке», а теперь процесс стал легальным, системным и, вероятно, полностью автоматизированным.

