Перепутали на столе: Врачи прооперировали не ту бабушку, скрыли ошибку и довели её до смерти

Трагедия разыгралась в травматологическом центре при университетской клинике города Варанаси. Седьмого марта 71-летняя Радхика Деви находилась в нейрохирургическом отделении, ожидая планового вмешательства. Однако из-за путаницы с данными её доставили в операционную, перепутав с другой пожилой пациенткой — 82-летней Радхикой Сингх, пишет газета Times of India

Медицинская бригада начала работать, но в процессе у специалистов возникли вопросы. Старший ординатор не обнаружил у женщины ожидаемого перелома бедра. Только после этого медсестры поняли, что совершили подмену. Вместо того чтобы немедленно проинформировать родственников о случившемся, работники госпиталя лишь обработали разрезы и вернули пострадавшую в палату.

Спустя полторы недели, восемнадцатого марта, пожилой женщине все же провели необходимую процедуру. К несчастью, после манипуляций возникли серьезные осложнения. Спустя десять дней пациентка скончалась.

Обстоятельства произошедшего вскрылись только благодаря настойчивости внука погибшей, который подал жалобу руководству медучреждения. Администрация больницы инициировала внутреннее расследование. Сейчас специальная комиссия изучает детали инцидента, чтобы определить степень вины персонала и привлечь ответственных лиц к ответственности.

Ранее в американской Флориде предъявили обвинение хирургу, который по ошибке вырезал пациенту печень вместо селезёнки. Он погиб от потери крови. Виновника уличили в непредумышленном убийстве.